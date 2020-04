Coronavirus: decessi al Pio Albergo Trivulzio. Fontana: "Verificheremo"

Il Pio Albergo Trivulzio di Milano "ha una gestione congiunta con il Comune di Milano. Tanto e' vero che nominiamo insieme i consiglieri di amministrazione. Ho letto l'articolo di Gad Lerner, ma finora mi risultava che non fosse successo nulla. Chiedero' un rapporto e se ci saranno decisioni da prendere o responsabilita' da accertare vedremo". Ad affermarlo in una intervista a "La Repubblica" e' Attilio Fontana, governatore della Lombardia riferendosi a un articolo in cui si sosteneva che al Pio albergo Trivulvio sarebbero state insabbiate delle morti; in tutto sarebbero circa 70 gli anziani deceduti.

"Al Pio Albergo Trivulzio i decessi quest'anno sono 70, l'anno scorso erano 52", ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo a Rai3 Agora' sulla mortalita' nella casa di riposo milanese. "Chiaramente ogni decesso in piu' fa male - afferma - ma siamo in una fase uguale a quello che succede in tante altre realta' milanesi, e anzi forse piu' contenuta. Sulle mascherine abbianmo dato subito indicazioni sull'utilizzo, e' chiaro che nelle case di riposo private devono essere fornite da gestore".

Pio Albergo Trivulzio: '18 decessi in più e nessuna strage nascosta'

"Su un totale di 1.012 fra ospiti e pazienti", al Pio Albergo Trivulzio (Pat) di Milano "nel mese di marzo si sono verificati 70 decessi" contro i 52 del marzo 2019, "18 dei quali avvenuti in Hospice e di cui 9 con sintomatologia respiratoria e febbrile a esordio acuto che come concausa possono essere imputabili a sospetto Covid". Lo riferisce il Pat in una nota in cui si informa che "il presidente Maurizio Carrara e il direttore generale Giuseppe Calicchio hanno incaricato i propri legali di procedere alla diffida nei confronti del quotidiano 'la Repubblica', a seguito dell'articolo in prima pagina" pubblicato il 5 aprile, "firmato da Gad Lerner, dal titolo 'La strage nascosta del Trivulzio'". Presidenza e la Direzione generale del Pat, si legge, "hanno dato mandato ai propri legali di tutelare nelle sedi opportune l'immagine dell'Istituto, la veridicità dei dati forniti sui decessi e l'onorabilità professionale dei responsabili sanitari". I vertici della struttura evidenziano come il dato dei 70 decessi, "presente sul sito dell'Istituto e ripreso da altri organi di stampa, si riferisce al numero complessivo dei decessi nel mese di marzo, in parte probabilmente riconducibili a Covid 19 senza però che sia stato possibile effettuare i tamponi per accertare la presenza del virus". Al Pat, si sottolinea inoltre, "nel mese di marzo 2020 sono risultati 18 decessi in più rispetto al corrispondente mese del 2019. Una situazione che non si configura come strage nascosta, ma conferma che al Pat non vi sia una situazione fuori controllo". Riporta ancora il Trivulzio: "Il dato del primo trimestre 2020, che tiene conto anche dei decessi di ospiti trasferiti ai Pronto soccorso, è in linea con i decessi avvenuti al Pat nel corrispondente trimestre 2019 (170 contro 165), mentre nello stesso periodo sono risultati 15 contro 13 alla Rsa Principessa Jolanda" dove, "su 95 ospiti, nel mese di marzo" 2020 "ci sono stati 7 decessi, tutti con sintomatologia respiratoria e febbrile a esordio acuto che come concausa possono essere imputabili a sospetto Covid". Infine, "per quanto riguarda il personale, 3 dipendenti del Trivulzio sono ricoverati con riferito tampone positivo. Non ci sono ulteriori segnalazioni di ricoveri ospedalieri dei dipendenti, ma alcune assenze per sintomatologia febbrile, disposte dal medico di medicina generale e monitorate dal medico competente, dall'azienda e da Ats", Agenzia di tutela della salute. "Operativamente - prosegue la nota - il Pio Albergo TRIVULZIO si è sempre attenuto rigorosamente alle disposizioni delle autorità sanitarie (Oms, Istituto superiore di sanità e Regione Lombardia) per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di protezione individuale, così come sui tamponi oro-faringei si è attenuto e si attiene alle disposizioni di Regione Lombardia e dell'Agenzia di tutela della salute". "Disposizioni che riteneva di poter ignorare il professor Bergamaschini", sostiene il Pat riferendosi a Luigi Bergamaschini, il geriatra che, in base alle ricostruzioni de 'la Repubblica', "ha subìto il 3 marzo un provvedimento di esonero perché colpevole di autorizzare l'uso delle mascherine chirurgiche al personale alle sue dipendenze. Il giorno stesso del suo allontanamento forzato - scriveva ieri il quotidiano - è stato fatto esplicito divieto a medici e paramedici di indossarle". Il medico, replicano dal TRIVULZIO, è stato "sospeso anche a tutela della sua salute connessa all'età, e rientrato solo a seguito della sua autocertificazione a proseguire nella collaborazione".

Fontana: Mascherine obbligatorie? Ora se ne troveranno di più

Tornando invece all'intervista rilasciata dal governatore a Repubblica, Fontana difende il divieto tanto discusso di uscire di casa con il naso e la bocca scoperti introdotto nella sua regione: "Ho preso questa decisione - spiega - perche' tantissimi scienziati ci dicono che e' piu' opportuno e in ogni caso piu' rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca. Visto che in questo periodo non si passa la vita in giro e si esce di casa solo per fare la spesa o andare in farmacia mi sembra che questa decisione sia stata utile. Se la Lombardia ha deciso di adottare un provvedimento che e' in vigore in gran parte del mondo ci sara' un motivo". Ma le mascherine non si trovano. "Ora - assicura - l'Istituto superiore della sanita' ha omologato le mascherine che un'azienda di Rho ha iniziato a produrre, riconvertendo la sua produzione, e potremo quindi iniziare a distribuirle. Partiremo oggi con i primi tre milioni e trecentomila pezzi. Trecentomila nelle farmacie, il resto saranno distribuite dai nostri volontari nei supermercati, alle poste, nelle edicole e nelle tabaccherie in tutte le province lombarde". E "la prima distribuzione sara' gratuita". Difficile fare previsioni sul 'dopo'. "Siamo di fronte a una epidemia strana - ricorda Fontana - che non e' fatta di picchi. Procede in pianura. Sono convinto che siamo all'inizio della discesa, ma proprio per questo bisogna rispettare le regole e farle rispettare. Non si puo' scherzare. Abbiamo bisogno di dare il colpo risolutivo a questo maledetto virus. Siamo nella fase piu' delicata perche' non dobbiamo rischiare di mandare all'aria i risultati ottenuti con i sacrifici fatti. Ora e' arrivato il momento di raccogliere i frutti di questi sacrifici. Non possiamo abbassare la guardia. Per questo chiedo di far rispettare le restrizioni adottate. C'e' ancora troppa gente in giro e abbiamo davanti la settimana di Pasqua".