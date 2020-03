Coronavirus, morto il segretario dei medici di famiglia di Lodi

E' morto il segretario della Federazione italiana dei medici di famiglia di Lodi. Lo conferma la stessa associazione. Marcello Natali, 57 anni, aveva contratto il virus con tutta probabilita' visitando: era medico di famiglia a Codogno. Non aveva patologie pregresse: e' stato prima ricoverato a Cremona, poi, con l'aggravarsi del quadro clinico era stato trasferito a Milano.

"Oggi dobbiamo dire addio ad un altro collega, punto di riferimento non solo per i suoi pazienti ma anche per tutti i medici di famiglia di Lodi", scrive Paola Pedrini, segretaria della Federazione italiana medici di medicina generale della Lombardia. "Questa notizia arriva nel silenzio assordante di Regione Lombardia - denuncia - mentre alcune Regioni stanno rispondendo come possono alle nostre richieste". Marcello Natali, il segretario dell'associazione per Lodi, dove operava come medico di famiglia - "avra' sempre la nostra infinita stima e il nostro riconoscimento, ora permetteteci di tutelare chi e' ancora in prima linea sul fronte di questa battaglia!", conclude Pedrini.