Mercoledì, 26 febbraio 2020 - 18:37:00 Coronavirus, paura staff Fontana. Controlli in corso su un dipendente In corso controlli sulla salute di un dipendente entrato in contatto con l'unità di crisi

