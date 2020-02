Coronavirus, primo caso in Lombardia: 38enne ricoverato nel Lodigiano

“Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno (LO) i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotte. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”, lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Da quanto si e' appreso, l'uomo aveva manifestato una forte insufficienza respiratoria, che ha fatto scattare i controlli specifici. Si stanno cercando di ricostruire i suoi movimenti negli ultimi giorni per capire come sia venuto a contatto col virus e se abbia potuto eventualmente trasmetterlo. Secondo le prime indiscrezioni, pare che l'uomo sia andato a cena con un amico tornato dalla Cina.

A quanto si apprende, le condizioni del 38enne sarebbero gravi. La prognosi è riservata e si attende in queste ore un bollettino dei medici della struttura sanitaria per un aggiornamento. L'uomo sarebbe arrivato in pronto soccorso la sera di mercoledì 19 febbraio. Quando si è appreso del contatto con una persona rientrata dalla Cina sono scattati i test. Pare che un'equipe dell'Ospedale Sacco di Milano sia andato a Codogno per valutare il trasferimento del paziente al Sacco.