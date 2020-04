Coronavirus, Regione: "Commissione di verifica per il Pio Albergo Trivulzio"

"Abbiamo dato mandato ad ATS Citta' metropolitana di Milano di istituire una Commissione di verificaper far chiarezza sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio negli ultimi mesi". Lo riferiscono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

"E' necessario analizzare ogni elemento con la massima trasparenza - aggiunge Gallera - e dissipare ogni dubbio, soprattutto quando si tratta della vita delle persone". La Commissione sara' costituita oggi stesso e "agira' in tempi brevi - assicura l'assessore Gallera. "Ho chiesto - conclude Gallera - al sindaco Sala che, come noto, nomina il presidente e da' l'intesa per quella del direttore generale, di indicarmi il nominativo di un componente di sua fiducia per la Commissione".