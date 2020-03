Coronavirus, rivolta di detenuti al carcere di Pavia

Coronavirus: una rivolta di detenuti anche al carcere di Pavia Torre del Gallo: lo hanno riferito i sindacati Uilpa e Sappe, che hanno parlato di due agenti di polizia penitenziaria presi in ostaggio nela serata di ieri, con i detenuti che sarebbero riusciti a prendere le chiavi delle celle devastando alcune aree. Ci sarebbero state anche risse tra gli stessi detenuti. Uno dei due agenti sarebbe poi stato liberato dagli stessi carcerati mentre il secondo a seguito di un intervento della polizia penitenziaria. Come riferito da Ansa, poco dopo mezzanotte i carcerati sono scesi dai tetti e dai camminamenti dove si erano asserragliati dopo una trattativa con il procuratore aggiunto pavese Mario Venditti. La protesta pare essere nata a seguito dela decisione di sospendere i colloqui a vista a causa del coronavirus. Ieri, in una analoga protesta nel carcere di Modena sono morti due detenuti.