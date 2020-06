Coronavirus: sabato 'caldo' a Milano, previste 3 manifestazioni

Sara' una giornata di manifestazioni quella di sabato per Milano: tre quelle che sono state annunciate in diversi luoghi della citta'. Il fattore comune sara' la protesta contro quella che viene definita "malagestione" sanitaria della Lombardia durante l'emergenza coronavirus. Il primo appuntamento sara' alle 15 in piazza del Duomo e ha gia' visto l'adesione di oltre 60 organizzazioni e 100 volontari, che garantiranno il distanziamento tra le persone. Sara' una manifestazione 'empatica' - si fa sapere - in cui protagoniste saranno le storie di lavoratori della sanita', ex-pazienti, familiari e artisti che chiedono una 'svolta nelle politiche sanitarie' della Lombardia. In piazza Duomo il posizionamento delle persone sara' segnato con dei segni fatti con i gessetti, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Gli organizzatori hanno diffuso regole precise: arrivare per tempo, prendere posto, non condividere oggetti, indossare una mascherina con un nastrino nero, dipinto o cucito. Hanno aderito - fra le altre - le sigle Arci, Acli, Casa Comune, I sentinelli di Milano, Medicina Democratica e Milano 2030 (l'insieme dei partiti di sinistra della citta'), la segreteria della Camera del Lavoro e quella della Cgil regionale, la segretaria della Fiom. Fra le associazioni non politiche che hanno siglato la partecipazione c'e' la Casa della Carita' di Don Virginio Colmegna (che parlera' dal palco), Legambiente, Mediterranea, Giovani Democratici. A parlare al microfono ci saranno diversi personaggi noti e altri impegnati nella tutela dei diritti, come Claudio Bisio, Cecilia Sarti Strada, Lella Costa, Susanna Camusso, Pierfrancesco Majorino e Vittorio Agnoletto. Alla stessa ora, quindi alle 15, saranno i centri sociali a fare un presidio "per chiedere la verita'" su quello che e' successo nei mesi dell'emergenza. Manifesteranno sotto Palazzo Lombardia: "Oltre che verita' e giustizia, pretendiamo una sanita' pubblica e aiuti concreti per le persone devastate dalla pandemia", affermano gli organizzatori. L'appuntamento, in questo caso, e' stato rilanciato da alcuni centri sociali della citta' come il Lambretta.

L'evento piu' 'caldo', pero', dal punto di vista delle possibili tensioni, sara' quello programmato per le 16 con raduno in piazzale Loreto e corteo verso via Padova. La manifestazione, di stampo anarchico, e' stata indetta con il motto: "Non vogliamo tornare alla normalita', perche' la normalita' era il problema": fra le motivazioni della protesta, oltre alla "lotta al capitalismo", c'e' le gestione "aziendale della sanita'", che ha "comportato continui tagli e privatizzazioni", anche durante l'emergenza Covid. A latere, pero', i manifestanti ricordano l'arresto - il 13 maggio scorso a Bologna - "di sette compagni e compagne con l'accusa di associazione sovversiva con finalita' di terrorismo": gli anarchici, in questo caso, denunciano "la repressione di Stato e Polizia, che non ha mancato di colpire i lavoratori che si sono ribellati contro condizioni sempre piu' precarie, ricattabili e ritmi di lavoro asfissianti".