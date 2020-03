Coronavirus, sarà vero il detto anno bisesto anno funesto?

Anno bisesto anno funesto. I cultori dei tarocchi scrutano il futuro per scoprire quando finirà. Dal terrazzo di casa si moltiplicano bandiere e striscioni: c’è chi punta sull’arcobaleno, chi insiste sulla scritta-invocazione “andrà tutto bene”, chi ha rispolverato l’antico ritratto del Che e chi punta sul sempreverde tricolore. Le persone hanno bisogno di sperare, perché il nemico si nasconde anche dietro la mascherina del vicino di casa. Credenti e no però, oggi, possono seguire in tv la preghiera e la benedizione 'Urbi et Orbi' di Papa Francesco, per l'emergenza coronavirus. Si sa mai che abbia ragione Lui.

