Coronavirus: test tampone su 250 persone. I casi positivi: 6 contagiati

Il presunto caso 'indice' del focolaio di Coronavirus in Lombardia, in isolamento in ospedale, e' stato sottoposto a un primo test che e' risultato negativo al contagio. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

Le condizioni del paziente "indice": "E' al Sacco ma sta bene"

Il test di conferma e' stato comunque inviato all'Istituto Superiore di Sanita'. n ogni caso, hanno spiegato gli esperti di Regione Lombardia in conferenza stampa, non si puo' escludere che il presunto primo caso avrebbe in effetti sviluppato il virus ma sia poi guarito spontaneamente, non risultando cosi' piu' positivo. Per questo la verifica all'Iss. “Il paziente indice, tornato dalla Cina il 21 gennaio, è ora all’ospedale Sacco di Milano, sta bene e in questo periodo non ha mai lamentato i sintomi e al momento non ha contratto il coronavirus”, ha aggiunto Gallera. L'assessore ha aggiunto: "Non abbiamo la certezza che l'uomo rientrato dalla Cina sia il caso zero". Questi ha tuttavia sicuramente contagiato il 38enne di Castiglione d'Adda, che a sua volta ha 'passato' il virus alla moglie e a un parente stretto. Ora ricoverato in terapia intensiva, all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, il 38enne sara' "trasferito nelle prossime ore all'ospedale Sacco, insieme agli altri contagiati". Il 38enne lavora all'Unilever di Casalpusterlengo, e le sue condizioni sono definite "gravi". I due uomini, accomunati da rapporti di lavoro oltre che di amicizia, si sono incontrati "5-6 volte dopo il rientro dalla Cina" del dipendente della Mae di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), riferisce Gallera, che, parla di incontri avvenuti "in un locale a Codogno", e non a Milano come circolato questa mattina.

Nel frattempo salgono i casi. Sono infatti sei le persone risultate finora positive al test del Coronavirus nella sonda di Codogno (Lodi). Le persone sottoposte a test tramite tampone sono invece 250, tra medici, sanitari e parenti stretti del primo contagiato, e saranno sottoposte a quarantena in base a quanto deciso a livello ministeriale.

Gallera: "38enne di Codogno, situazione degenerata velocemente"

L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha spiegato che il 38enne "ha iniziato a manifestare i primi sintomi il giorno 15 e si e' recato al pronto soccorso di Codogno il giorno 18 ma è stato rimandato a casa". Gallera ha sottolineato che "la sua situazione e' degenerata velocemente e quando e' stato portato in terapia intensiva la moglie ha ricordato che nei primi di febbraio aveva avuto piu' incontri con un suo amico che era stato in Cina".

La Regione ha chiesto agli abitanti di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda di rimanere in casa.

Castiglione d'Adda, uffici comunali e biblioteca chiusi

Il Comune di Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi, comunica in una nota che "gli Uffici Comunali e la Biblioteca Comunale, a causa di emergenza sanitaria, saranno chiusi al pubblico nella giornata di sabato 22 febbraio 2020. Contattare il numero 0377/900403 solo per reali necessità e urgenze", conclude l'avviso