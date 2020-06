Coronavirus: Tribunale Milano, positiva addetta ufficio pubblico

Un'assistente giudiziaria che, fino a lunedi' 15 giugno, giorno del tampone, era in servizio all'ufficio URP (relazioni col pubblico) del Tribunale di Milano e' risultata positiva al coronavirus. Lo apprende l'AGI. La scoperta della positivita' e' legata allo screening tramite test sierologici, seguiti dal tampone in caso di presenza di anticorpi, in corso nella cittadella giudiziaria. Una campagna, iniziata all'inizio di giugno, che riguarda tutto il personale amministrativo della magistratura, togati e onorari, in collaborazione col Policlinico di Milano. L'adesione per sottoporsi gratuitamente al prelievo ed eventualmente al tampone e' volontaria, l'esame gratuito. I test sono stati eseguiti nell'ambulatorio al piano terra del Palazzo. Come da protocollo, sono previste le procedure di sanificazione e di ricostruzione dei contatti avuti dalla donna. Per prevenire eventuali possibilita' di contagio, i contatti tra i dipendenti del Tribunale e il pubblico sono regolati dalle norme di prevenzione previste in tutti gli uffici pubblici, oltre che dall'uso di mascherine obbligatorio nella regione Lombardia.

I contatti tra il pubblico e i lavoratori all'URP, ufficio a cui molti cittadini si rivolgono per il disbrigo di pratiche comuni, sono mediati da uno schermo. Il Palazzo di Giustizia di Milano ha pagato un prezzo severo alla pandemia con due decessi, un carabiniere in servizio all'ufficio gip e una lavoratrice della giustizia civile, che sarebbe dovuta andare in pensione questo mese. Diversi i magistrati che hanno contratto l'infezione, alcuni dei quali ricoverati con gravi sintomi. Al Tribunale di Milano è stata sanificata la postazione all'ufficio Urp, adibito alle relazioni con il pubblico, dove lavora l'addetta risultata positiva al coronavirus.