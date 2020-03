Coronavirus, tutti negativi i tamponi della Giunta regionale

Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l'accertamento del coronavirus effettuati ieri ai componenti della Giunta regionale a seguito della positivita' riscontrata per l'assessore Alessandro Mattinzoli. “Sto riposando e sono assolutamente tranquillo”, ha fatto sapere l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. “Desidero rivolgere un ringraziamento al direttore generale dell’Asst Garda e a tutto lo staff del Pronto soccorso di Desenzano: mi stanno seguendo con umanità e competenza. Il mio pensiero va a tutto il personale sanitario che in questi giorni sta lavorando senza tregua e ho potuto constatare di persona quello che sta facendo in modo davvero straordinario. Il mio pensiero va inoltre alla mia famiglia già in quarantena, ma sta bene, al mio staff e tutti i dipendenti di Regione. Un grazie al presidente Attilio Fontana e a tutta la giunta per i messaggi che mi arrivano e a tutte le persone che mi stanno incoraggiando”.“Sono convinto – ha concluso Mattinzoli – che guarirò in fretta come tutti i contagiati, ma da assessore allo Sviluppo Economico non posso non pensare all’economia lombarda e nazionale che ora più che mai ha bisogno di una grande mano per poter ripartire più forte di prima”.

Sul fronte emergenza sanitatia, tra le novità di cui l'assessore al Welfare Giulio Gallera ieri in conferenza stampa c'è l'acquisto ‘CPAP’ (Continuous Positive Airway Pressure), degli speciali caschi che aiutano i pazienti a respirare. Questi dispositivi serviranno per non aggravare la situazione di pazienti con un quadro clinico non particolarmente complesso e non ancora ricoverati in terapia intensiva. "Secondo gli esperti – ha spiegato Gallera - i pazienti colpiti da Coronavirus possono avere bisogno di assistenza respiratoria, ma non per forza di un ricovero in terapia intensiva". Nei Cpap viene indotto ossigeno così da aiutare i pazienti a respirare senza che si spostino dalla Pneumologia.