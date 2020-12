Corvetto, il 23 dicembre l'inaugurazione dei nuovi uffici del comune di Milano

Corvetto, nuovi uffici comunali in via Sile, l'inaugurazione il 23 dicembre

30mila metri quadrati di ambienti moderni e tecnologici, all'interno come all'esterno. Il complesso di uffici comunali in via Sile 8, in zona Corvetto, verrà inaugurato il 23 dicembre 2020 alla presenza del sindaco Beppe Sala. Sette piani, grandi aree verdi, terrazze e spazi all'avanguardia per ospitare fino a 2mila persone. Un anno di lavoro intenso, accresciuto dall'emergenza sanitaria, ha preceduto l'imminente taglio del nastro.

Dall'ambizioso progetto deriverà una complessiva rigenerazione urbana dell'intero quartiere: dall'ammodernamento di tutte le strade adiacenti, alla riqualificazione del mercato coperto, alla trasformazione di alcune aree da parcheggi a spazi verdi dove i bambini potranno giocare. Il trasferimento delle attività comunali negli uffici di via Sile 8 nel corso del 2021 fanno parte di un più ampio programma di decentramento dell'offerta amministrativa nelle zone meno centrali della città, ma ben connesse con il trasporto pubblico, per garantire servizi più vicini e agevoli ai cittadini e condizioni di lavoro migliori ai dipendenti.

Affaritaliani.it Milano ha incontrato in anteprima l’architetto Renato Ferrari dello STUDIO FZ MILANO, che ha curato la progettazione dell'immobile: "L’edificio non è più circoscritto, isolato, con un'immagine imperativa della pubblica amministrazione, ma diventa molto aperto: c’è un’osmosi all’interno del quartiere e quindi un’innovazione anche dal punto di vista urbanistico. L’intervento ha generato e innescato immediatamente anche una rigenerazione urbana che comprende il rifacimento di tutte le strade che gli stanno attorno. Nel complesso - ha concluso - ci siamo allineati con i moderni standard di ecosostenibilità".

Stefano Spremberg, imprenditore e immobiliarista che ha curato l'operazione di via Sile, ha dichiarato ad Affaritaliani.it Milano: "Abbiamo cercato di mettere la tecnologia più moderna disposizione del Comune. Abbiamo dedicato moltissime energie per mettere più verde possibile nella zona, per rimodernare le strade adiacenti, sia i marciapiedi che le luci, quindi verrà rimesso tutto a nuovo. Sono ben divisi per piano tutti i vari uffici affinché il cittadino possa fruire facilmente di ciò che ha bisogno. Anche da cittadino - ha aggiunto - sono molto fiero di quest’opera che dà un vantaggio a tutti, Milano se lo meritava. Le soddisfazioni da sportivo sono ormai un lontano ricordo, di sicuro da immobiliarista sono tante. Sono proiettato verso un rifacimento della città, per quello che mi compete, cercando di mettere davanti a tutto l’energia rinnovabile e il fatto di poter inserire anche a km zero ogni costruzione in un contesto che possa portarsi avanti nel tempo in sintonia con l'ambiente".