Covid-19, Lifebrain al fianco del Servizio pubblico con analisi molecolare

Lifebrain, il più grande network di medicina di laboratorio in Italia con oltre 300 Centri, ha scritto una lettera al Ministero della Salute e a tutte le Regioni per l'emergenza Covid-19 offrendo collaborazione e sostegno. In un momento così straordinariamente difficile per il nostro Paese, Lifebrain desidera mettere a disposizione della comunità la propria expertise nell’ambito della medicina di laboratorio per sostenere lo sforzo del Servizio Sanitario Nazionale. In queste ultime settimane, Lifebrain ha infatti investito per rendere disponibile la ricerca molecolare del coronavirus nell’Hub di Limena (Padova), e a brevissimo anche negli Hub-Laboratori di Lifebrain Lecce in Puglia e di Rete Diagnostica Romana nel Lazio. Grazie alla rete logistica e territoriale ampiamente collaudata, Lifebrain potrà fornire da questi laboratori supporto a gran parte del territorio nazionale. L’obiettivo di Lifebrain è duplice: operare al fianco del Servizio pubblico, offrendo sostegno all’analisi molecolare del Covid-19 nei laboratori hub regionali di Limena (Padova), Lecce e Guidonia, ed effettuare l’accoglienza e il prelievo per i soggetti a rischio di infezione in alcuni laboratori selezionati, direttamente al paziente.