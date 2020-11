Covid: 33 positivi fra i vigili di Milano, 105 in isolamento precauzionale

Ben 33 agenti di polizia locale a Milano sono risultati positivi al Coronavirus e 105 sono in isolamento. Il dato è stato comunicato ai sindacati durante una videoriunione a cui ha partecipato anche il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, oltre al Comandante Marco Ciacci. Dei 105 vigili in isolamento, 60 lo sono perche' contatti stretti in ambito lavorativo 3 45 perche' parenti o conoscenti sono risultati positivi. L'incontro e' servito per discutere del piano antifocolai, in particolare per quanto riguarda la centrale operativa dove e' stato installato un termoscanner. I sindacati hanno proposto, tra le altre cose. di attivare la centrale operativa di via Drago rendendola un quartier generale 'bis' e avere squadre fisse, oltre che di considerare i giorni di isolamento non come malattia ma come infortunio.