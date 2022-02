Covid, ecco cosa cambia con il nuovo decreto. Scaricalo integrale (in bozza)

Covid, cosa cambia con il nuovo decreto?

DL Covid, Fontana: chiesto di evitare discriminazione tra vaccinati e nin in scuole primarie

"Nessuna distinzione nella scuola primaria tra vaccinati e non, ma solo tra positivi e negativi, per evitare discriminazione tra bambini e famiglie. Questa la proposta che avevo avanzato al Governo, durante la Stato-Regioni di questo pomeriggio", afferma il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Una proposta - ha spiegato il presidente - che parte dalla considerazione che in questa fascia d'età la percentuale dei vaccinati è ancora bassa e dalla constatazione dell'attuale miglioramento della situazione epidemiologica, come dimostrano gli ultimi dati".