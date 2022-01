Covid: falsi referti, sequestrata farmacia nel Monzese

Covid: a Renate falsi referti in farmacia

E' stata sequestrata una farmacia di Renate (Monza e Brianza) sospettata di eseguire tamponi Covid e altre tipologie di prelievi i cui referti venivano falsificati. Il locale era gia' stato chiuso dai Carabinieri di Monza nelle scorse settimane per la mancanza dei requisiti sanitari della titolare 42enne e del fratello-collaboratore 44enne i quali, non avendo assolto l'obbligo vaccinale, erano stati sospesi dall'ordine dei farmacisti. Gli accertamenti erano partiti lo scorso agosto. Le indagini era scattate per la denuncia sporta da una mamma preoccupata per delle anomalie sul referto del tampone molecolare eseguito dal figlio. Gli investigatori dell'arma avevano rapidamente scoperto che quel test era falso perche' ne' il laboratorio di Monza inizialmente indicato, ne' quello di Carate Brianza, successivamente comunicato nel tentativo di aggiustare la faccenda, avevano mai ricevuto e analizzato detto tampone.

Falsi almeno una quindicina di referti

Dopo il sequestro del materiale informatico presente all'interno della farmacia, la nomina di consulenti tecnici e una ancora parziale analisi dei dati informatici, e' stato accertato che sono falsi almeno altri 15 tra referti e dichiarazioni di aver sottoposto ad analisi i tamponi con esito negativo da parte della farmacia. Addirittura in un caso e' stata accertata la falsita' di un prelievo volto alla ricerca dell'antigene prostatico per la diagnosi dello stato di un paziente che era stato affetto da tumore.