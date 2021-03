Covid: festa privata a Milano; multati 10 studenti della Bocconi

Sono stati sorpresi stanotte alle 2.30 mentre facevano una festa in casa, nonostante il divieto imposto dalle norme anti-Covid e dalla zona arancione. Dieci studenti della Bocconi sono stati multati dopo che i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in uno stabile di via De Amicis dopo le segnalazioni di schiamazzi in un appartamento. I militari hanno chiesto piu' volte di aprire la porta, e solo dopo insistenti inviti sono riusciti ad accedere. Hanno quindi identificato i ragazzi ed in questa fase un ragazzo e una ragazza, entrambi ventenni, hanno opposto resistenza, rifiutando di fornire le proprie generalita' ed inoltre apostrofando, minacciando e strattonando i militari, senza pero' che nessuno riportasse ferite. I due sono stati denunciati in stato di liberta' per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalita' e tutti i presenti sono stati multati per la violazione della normativa anti-Covid.