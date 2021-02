Covid: focolaio in scuola materna in zona Barona, 8 educatrici positive

Chiusa la scuola d'infanzia di via Lope de Vega, nel quartiere milanese della Barona, dopo che 8 educatrici e 6 bambini sono risultati positivi. Lo segnala il sindacalista del Comune Stefano Mansi della Rsu evidenziando "le falle del 'Protocollo Sicurezza', l'insieme delle regole da seguire in nidi e materne comunali, che prevede il rischioso limite di 25 bimbi senza mascherine per classe".

Secondo quanto si apprende da Palazzo Marino, il nido, che si trova in una struttura separata dalla scuola dell'infanzia e nel quale una sola sezione è in quarantena, "al momento, non è stato oggetto di un provvedimento di chiusura da parte dell'autorità sanitaria". Le norme nazionali e regionali, prevedono la segnalazione tempestiva ad Ats di tutti i casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle strutture di sua competenza (come nidi e scuole dell'infanzia), applicando poi le indicazioni dell'autorità sanitaria riguardo alle chiusure delle sezioni e alle quarantene.