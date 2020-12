Covid: focolaio nell'ufficio postale a Lodi, 6 casi e il direttore grave

Un focolaio Covid e' stato individuato all'ufficio delle Poste di Lodi dove sono stati scoperti 4 casi di positivita' compreso il direttore che e' stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dai test effettuati in giornata altri due dipendenti sono risultati essere positivi insieme al marito di una delle dipendenti e un figlio di 6 anni. Fino a nuove indicazioni la sede rimane chiusa.