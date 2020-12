Covid, Gallera: "Avremo una terza ondata a gennaio"

"Probabilmente avremo una terza ondata, questa arrivera' a gennaio. Abbiamo bisogno che le persone in prima linea ritrovino la forza, la motivazione per continuare ad andare avanti a curare le persone che inevitabilmente andranno negli ospedali". A dirlo e' l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale e parlando della necessita' di sostenere i medici in prima linea.