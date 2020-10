Covid, in Lombardia centri commerciali chiusi nei weekend

L'Ordinanza firmata in data odierna dal Governatore lombardo dispone limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana; misure per prevenire l'affollamento all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio; divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

In relazione all'Ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio. Le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza. Sono altresì previste una serie di misure anti-assembramento.