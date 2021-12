Covid in Lombardia, nuovo record di contagi: 16.044 casi

Nuovo record di contagi da coronavirus in Lombardia. Oggi infatti si sono registrati 16.044 nuovi casi su 208.288 tamponi per una percentuale di positivita' che schizza al 7,7%.

Ieri si erano contati 12.955 nuovi casi, numero mai raggiunto da inizio pandemia fino ad oggi, a fronte di 205.847 tamponi per un tasso di positivita' al 6,2%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: 168 (+6) mentre calano quelli nei reparti ordinari: 1.400 (-8). Sono 28 i decessi per un totale complessivo di 34.887. I nuovi casi per provincia: Milano: 7.033 di cui 3.158 a Milano citta'; Bergamo: 993; Brescia: 1.070; Como: 836; Cremona: 333; Lecco: 302; Lodi: 468; Mantova: 340; Monza e Brianza: 1.399; Pavia: 716; Sondrio: 190; Varese: 1.565.