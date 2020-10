Covid in Lombardia: quasi 9mila nuovi casi, 48 decessi

In Lombardia oggi si sono registrati 8.960 nuovi casi di coronavirus e 48 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono 17.462. I tamponi effettuati sono stati 46.892 (in totale 2.897.835). Ieri, a fronte di 42.864 tamponi, c'erano stati 7.339 positivi e 57 morti. La percentuale tra tamponi eseguiti e positivi in Lombardia e' al 19,1%. Degli 8.960 nuovi casi, 356 sono 'debolmente positivi' e 59 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono 1.567 (totale complessivo: 94.134, di cui 4.026 dimessi e 90.108 guariti). I pazienti Covid in terapia intensiva raggiungono quota 370 (+25), mentre i ricoverati 3.698 (+343).

La stima Ats: in settimana a Milano 20mila contagi

Nel corso della settimana a Milano i contagi potrebbero arrivare a quota 20mila. La stima è del direttore dell'Ats Città Metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, che nel pomeriggio ha fatto il punto sull'andamento della pandemia nel territorio milanese nel corso di una commissione consiliare del Comune di Milano.