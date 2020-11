Covid: morti in aumento, a Lambrate cremazioni solo per i milanesi

A partire da domani la possibilità di richiedere la cremazione presso il polo crematorio di Lambrate, sarà limitata ai soli residenti milanesi, che siano deceduti a Milano o anche fuori città. Lo stabilisce una determina che segue l'ordinanza n.16/20 tuttora in vigore per far fronte al numero di morti che sta aumentando. Dalla media di 46 decessi al giorno si è infatti passati rapidamente a quota 80. Numeri ancora sotto controllo ma comunque in crescita. L'operatività del crematorio, precisa comunque il Comune di Milano, è costantemente monitorata dalla direzione servizi funebri per garantire il corretto funzionamento e la massima capacità dell'impianto.