Covid nelle carceri lombarde: positivo il 10% dei detenuti

Lombardia, 10% dei detenuti è positivo al Covid

Sono 740 i detenuti positivi nelle carceri lombarde (il 10% della popolazione carceraria) con cinque ricoverati di cui uno in terapia intensiva: la "copertura" vaccinale con terza dose sfiora il 40%. Sono i numeri che il Provveditore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) Pietro Buffa insieme a Roberto Ranieri della UO Sanita' Penitenziaria di Regione Lombardia hanno fornito alla Commissione Speciale Situazione Carceraria.

"I dati fotografano una situazione della popolazione detentiva speculare a cio' che accade all'esterno, ha dichiarato la Presidente della Commissione Antonella Forattini (PD). Dopo la crescita esponenziale di fine dicembre - inizio gennaio, oggi la curva del Covid negli istituti di pena lombardi sembra aver rallentato la sua corsa. Cio' anche grazie al lavoro di tutti gli attori del sistema carcere che hanno messo in atto misure di contenimento e grazie alla campagna di vaccinazione che sta procedendo in tutte le case circondariali. Dobbiamo proseguire su questa strada affinche' le nostre carceri non diventino nuovi focolai di diffusione del Covid"

Covid: in Lombardia mancano monoclonali per detenuti

Nei due Covid hub del carcere di San Vittore e di Bollate ai pazienti piu' gravi sono somministrati gli anticorpi monoclonali in grado di evitare che i positivi al Covid sviluppino forme avanzate della malattia. Il Provveditore del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) Pietro Buffa, ha sottoposto alla Commissione il problema della scarsa disponibilita' di questi farmaci. La Presidente Antonella Forattini ha fatto presente che "proprio in questi giorni l'Assessore Letizia Moratti ha lanciato l'allarme per una situazione di grave carenza di monoclonali. La Commissione Speciale Situazione Carceraria chiedera' comunque all'Assessorato di porre un'attenzione particolare al tema dei detenuti che richiedono la somministrazione di questa terapia".

Positivi asintomatici isolati nei luoghi di detenzione

La diffusione della variante Omicron, con la sua maggiore contagiosita', ha comportato un approccio diverso nella gestione della pandemia negli istituti carcerari. Nelle prime tre ondate, infatti, i detenuti positivi sono stati trasportati nei due hub Covid individuati, il carcere di San Vittore e quello di Bollate. Cio' per "proteggere" dal contagio i singoli istituti.

La diffusione di Omicron ha, invece, previsto il ricovero negli hub solo dei detenuti in condizioni piu' gravi che necessitano la somministrazione di monoclonali. I positivi asintomatici sono, invece, isolati nei loro luoghi di detenzione. Uno screening viene effettuato anche sui detenuti che devono essere trasferiti da un istituto di pena ad un altro. Da questo monitoraggio - attraverso un sequenziamento effettuato per cluster - e' emersa la prevalenza della variante Omicron in tutti gli istituti (solo qualche caso di Delta a Brescia). La percentuale di positivi e dei non vaccinati tra i nuovi ingressi e' altissima, oltre il 90%. E un altro dato dimostra, indirettamente, quanto sia alto il tasso di positivita' tra la popolazione in generale: il 33% dei detenuti positivi della quarta ondata proviene dall'esterno, sono cioe' nuovi ingressi nelle carceri.