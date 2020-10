Covid: Niguarda, convertiti 6 reparti. L'appello: evitate attività a rischio

Il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda che in estate registrava l'accesso di due pazienti a settimana per Covid, ora ne accoglie 30 al giorno. E' la stessa struttura a comunicare i numeri. L'ospedale ha dovuto riorganizzare l'attivita' per rispondere all'emergenza: in poco tempo sono stati convertiti 6 reparti di degenza e una terapia intensiva per destinarli all'assistenza dei pazienti infettati da coronavirus. L'appello del personale di uno dei piu' grandi nosocomi milanesi, pero', e' ai cittadini: "Il nostro impegno non e' abbastanza, occorre un ulteriore sforzo: ci affidiamo alla responsabilita' e alla coscienza di ciascuno, nel seguire le regole e le raccomandazioni ed evitare, per quanto possibile, tutte quelle attivita', potenzialmente a rischio, che non siano strettamente necessarie".