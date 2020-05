Covid19 e informazione, ecco il Manifesto della Nuova Comunicazione

"Non torneremo alla normalità come se niente fosse accaduto." Inizia così la premessa del Manifesto della nuova comunicazione, documento siglato da un gruppo di comunicatori, in cui si fa il punto della situazione sulla comunicazione e sul ruolo di chi fa informazione in questo delicato momento storico, dove l'emergenza coronavirus ha visto cambiare anche il modo di comunicare. "Prendiamoci - si legge ne manifesto - tutto il tempo per riformulare il nostro ruolo di comunicatori e ribadirlo ai nostri datori di lavoro, pubblici o privati che siano, tornando alla funzione originaria di ‘servizio pubblico’, per trovare il contesto e il coraggio di tornare nei ruoli. Intendiamo dare voce all’inquietudine, alle paure, alle esperienze di valore, alla voglia di rigenerazione e di futuro ma con una prospettiva di pubblica utilità, con tutto l’accompagnamento interpretativo che occorre, contribuendo a ridurre il rancore sociale che nei mesi precedenti l’arrivo del virus abbiamo visto visibilmente e consapevolmente aumentare. Siamo preoccupati per l’eccesso di presentismo che c’è sia nella comunicazione politico-istituzionale sia nella comunicazione di impresa, nel momento in cui la gente ha una più diffusa domanda di futuro sugli scenari sanitari, scenari economicoproduttivi e occupazionali, scenari sociali, scenari culturali e di ampliamento del vocabolario di relazione. Come siamo preoccupati per la non ancora perfetta consapevolezza della necessità di “pensare” la comunicazione come un processo globale e collettivo, inclusivo e collaborativo, del quale è fondamentale saper attivare il percorso, conoscendone le dinamiche di sviluppo."

"Vorremmo - continua il manifesto - esercitare un punto specifico di attenzione verso le trasformazioni di

reputazione intese come rapporto tra condizioni identitarie e le loro narrazioni possibili. Riteniamo importante assumerci, come comunicatori, la responsabilità culturale, etica e deontologica di imparare e insegnare a gestire una realtà dominata e governata dalla percezione, plasmata e deformata dal digitale. Realtà che è sempre più caverna di platoniana memoria e sempre meno elemento oggettivo. Noi possiamo dire qualcosa di “competente” anche sul tema della comunicazione funzionale alla relazione dei territori e tra i territori, a partire dal nesso tra Milano, Lombardia e Italia – una delle dorsali ineludibili della forza dell’occidente euromediterraneo – che ha una capacità di investimenti superiore a quelli del Piano Marshall."

SCARICA QUI IL MANIFESTO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE

Il documento è firmato da: Daniele Chieffi, Direttore comunicazione e PR - Dipartimento per l'Innovazione e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio; Luca Montani, Direttore comunicazione e relazioni istituzionali MM Spa; Piero Pelizzaro, Chief Resilience Officer Sharing Cities City Lead, Comune di Milano; Andra Pillon, CEO di Avventura Urbana e docente a contratto presso l’Universita di Torino - Cattedra: Luigi Bobbio, “Governance e gestione alternativa dei conflitti”; Luca Poma, Professore di reputation management all'Universita LUMSA di Roma e all'Università della Repubblica di San Marino; Stefano Rolando, Direttore scientifico dell’Osservatorio su comunicazione pubblica, public branding e trasformazione digitale dell’Università IULM; Gian Luca Spitella, Direttore della Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media, ARERA.