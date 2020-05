Covid19, Pippo Baudo testimonial della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata

Parte con un testimonial di eccezione, Pippo Baudo, la campagna di raccolta fondi della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata di Padova per sostenere e la ricerca sul COVID-19 avviata dall’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (V.I.M.M.).

La ricerca, avviata all’inizio di marzo dai due oncologi di fama internazionale professor Francesco Pagano e professor Andrea Alimonti partendo dallo lo studio di un campione di 4532 uomini della Regione Veneto, ha individuato come una delle proteine utilizzata dal Coronavirus per infettare le cellule sia lo stesso enzima implicato nello sviluppo del tumore prostatico. Questa proteina, chiamata TMPRSS2, nei pazienti oncologici viene inibita grazie a farmaci già in commercio, e per questo la ricerca può risultare determinante per bloccare il virus e l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

“In questo momento siamo tutti attaccati a una speranza, adesso questa speranza finalmente c’è. Ovviamente abbiamo bisogno del vostro aiuto, sostenete quindi chi si sta battendo per vincere questa enorme battaglia. Aiutiamo la ricerca per aiutare noi stessi” dice Pippo Baudo nel videomessaggio pubblicato su Facebook e altri social, attraverso cui è possibile donare per supportare la ricerca: https://www.facebook.com/donate/1525093147671429/ (https://bit.ly/pippobaudoconilvimm)