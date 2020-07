Cremona: si cosparge di gasolio e si dà fuoco, salvato dai carabinieri

Un 45enne è stato salvato dai carabinieri a Romanengo (CR) dopo essersi cosparso di gasolio dandosi fuoco. L'episodio trae origine da una relazione durata circa tre anni con una coetanea residente a Romanengo. Nel marzo scorso la donna aveva deciso di interrompere il loro rapporto e da quel momento la donna ha subito molteplici episodi riconducibili a chiare condotte persecutorie poste in essere dal suo ex. Un'escalation di eventi culminati con un'aggressione fisica subita nel giugno scorso nonché altri episodi riconducibili alla fine della relazione con l'uomo, come la foratura in tempi diversi dei pneumatici dell'autovettura nonché il danneggiamento della basculante del proprio garage a seguito di incendio. La donna ha quindi deciso nei giorni scorsi di sporgere denuncia nei confronti del proprio ex. Così i carabinieri di Romanengo, a seguito delle attività d'indagine intraprese, hanno denunciato l'uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per atti persecutori (il c.d. stalking), danneggiamento aggravato di autovettura e danneggiamento a seguito d'incendio. Il 12 luglio scorso l'ex fidanzato si è recato a casa della donna, che ha immediatamente allertato la centrale operativa del Comando Compagnia di Crema della sua presenza informando che si trattava di un soggetto denunciato per stalking. Durante la telefonata ai carabinieri la donna ha riferito che l'uomo stava uscendo dall'abitacolo dell'auto con una tanica contenente del liquido. Quindi se l'è versato addosso dandosi fuoco con un accendino.

I carabinieri di Romanegno e una pattuglia della stazione di Montodine, avvisate dalla Centrale Operativa, sono accorse sul posto immediatamente e tutti i militari intervenuti, senza alcuna esitazione hanno spento le fiamme che lo stavano ormai avvolgendo con un lenzuolo, riuscendo a salvarlo in extremis. Dopo aver allontanato la tanica, che conteneva ancora il liquido infiammabile, evitando così che potesse propagarsi ulteriormente l'incendio, i carabinieri hanno spento anche ulteriori focolai che si erano propagati nella zona a seguito dello spargimento del liquido. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e un'automedica i cui sanitari hanno prestato i primi soccorsi, stabilizzando le condizioni del soggetto. L'uomo è stato quindi trasportato presso l'Ospedale Maggiore di Crema.