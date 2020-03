Customer service, il Coronavirus non ferma Mercurio Misura

"È stata come una lenta marea il livello ha cominciato a crescere piano, quasi impercettibilmente all’inizio se ne parlava, in gennaio, ma come di un fenomeno lontano, che riguardava altri. Poi ha cominciato a crescere e abbiamo sentito l’acqua alle caviglie, poi alle ginocchia, e poi tutti a casa": così a Mercurio Misura, azienda leader nel customer service, raccontano come è stata vissuta l'emergenza Coronavirus.

Ma l'azienda non si è persa d'animo ed è riuscita a mantenere attivi tutti i propri servizi nonostante la situazione di grande difficoltà. Prosegue la nota: "Le aziende, moltissime, hanno dovuto chiudere gli uffici e spesso addirittura sospendere le attività. Fortunatamente in Mercurio Misura ci siamo attrezzati da subito, con anticipo, preparandoci a mantenere attivi tutti i servizi, inbound e outbound, a supporto dei nostri clienti. Sono 62 anni che lo facciamo, da quando la nostra azienda, nel ‘58, fu fondata da Piero Bassetti, visionario imprenditore-politico, che riesce sempre magicamente ad anticipare i tempi dell’evoluzione. Gli italici reagiscono nel modo migliore, proprio nei momenti peggiori! Abbiamo reagito bene alla crisi. L’Italia sta reagendo bene! Nella tragedia di molti nostri connazionali, gli altri resistono con forza, aiutando e aiutandosi, trovando soluzioni prima impensabili. Un tratto tipicamente italico: la nostra meravigliosa Penisola ha visto da sempre la sua gente riscattarsi nel momento più difficile, nell’ora più buia. Quando tutto sembra crollare, noi ci facciamo forza, ci uniamo e risorgiamo".