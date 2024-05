Delitto Senago, Impagnatiello dopo aver ucciso Giulia ha guardato una partita

Delitto di Senago, oggi l'interrogatorio ad Impagnatiello

Delitto di Giulia Tramontano, oggi l'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, il compagno che ha ucciso la giovane incinta al settimo mese del loro figlio esattamente un anno fa, il 27 maggio del 2023, nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. Presenti anche la mamma, la sorella ed il fratello della vittima

La deposizione del carabiniere: "A maggio per due volte si stavano per lasciare"

"Dalle copie forensi abbiamo riscontrato che sia il 9 e il 25 maggio c'erano stati dei litigi. La prima sul rossetto finisce con i due che quasi si lasciano. Della seconda non abbiamo contezza del motivo perche' inizia viso a viso ma termina anche in questo caso con i due che stanno per lasciarsi. Impagnatiello, pero', la convince a non lasciarlo". Lo ha detto in aula il luogotenente Giulio Buttarelli della squadra Omicidi del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano nella sua deposizione del processo in corte d'assise a carico di Impagnatiello.

Dopo il delitto Impagnatiello ha guardato Inter Atalanta

Dalla testimonianza del carabiniere è emerso anche che dopo il delitto Impagniatiello è andato sotto casa della donna con cui aveva una relazione parallela. Nell'attesa guarda gli orari del tram, sa che la giovane usa i mezzi pubblici (l'incontro non ci sarà mai), ma col cellulare guarda anche "la sintesi della partita Inter-Atalanta".

Le ricerche online di Impagnatiello: "ammoniaca feto" e "veleno topi incinta"

Le indagini dei carabinieri, raccontate da Buttarelli, hanno concesso di appurare che già dal dicembre 2022 sono erano iniziate le ricerche di Alessandro Impagnatiello su come avvelenare Giulia e il feto del piccolo Thiago con diverse sostanze. "A dicembre Giulia si lamenta di bruciore di stomaco con la madre. Questa lamentela dello stomaco la condivide anche con la signora Paulis (la madre di Impagnatiello, ndr) - ha sottolineato l'investigatore -. Dalle analisi del cellulare dell'imputato emerge che lui in quei giorni cerca 'ammoniaca feto'". Inoltre, "in un periodo antecedente alle lamentele dal 12 e 14 dicembre Impagnatiello cerca 'veleno topi incinta'". E ancora: "il 7 gennaio troviamo una ricerca 'quanto veleno per topi e' necessario per uccidere una persona'". A marzo, esattamente il giorno 5, Impagnatiello fa delle ricerche su "'veleni mortali fatti in casa' e visualizza la pagina '5 veleni letali'".