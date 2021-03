Desio, maxi rissa con machete e mazze organizzata sui social

Un litigio nato per una ragazza: questo il motivo alla base della rissa scoppiata ieri nel tardo pomeriggio in centro a Desio, in Brianza. Una ventina di ragazzi coinvolti e due gruppi contrapposti: uno proveniente da Cinisello Balsamo (Milano) e l'altro proprio di Desio. Poco dopo che lo scontro era iniziato sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno circondato la piazza e bloccato i gruppi. Sei le persone denunciate per rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno infatti trovato e sequestrato una mazza da baseball utilizzata durante lo scontro e un machete: armi bianche che compaiono anche nei video pubblicati sui social dagli stessi ragazzi. Proseguono le indagini per l'identificazione degli altri partecipanti alla rissa.

A dare il loro contributo ai militari dell'Arma sono stati anche i cittadini che attraverso alcuni video gli hanno consentito di identificare tutti i ragazzi. Dei 6 denunciati, 3 non sono ancora maggiorenni, quindi ad occuparsi dei loro casi sara' la Procura per i minorenni. Per tutti e' scattata la multa per mancato rispetto della normativa anti-Covid.