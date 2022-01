Deve scontare 7 anni: rapper comasco arrestato in un B&B

Il rapper comasco Escomar, nome d'arte del 21enne italo-marocchino Omar Bayouda, è stato arrestato il primo dell'anno in un bed and breakfast in zona corso Sempione dopo che la Questura ha ricevuto un alert dal sistema di segnalazione delle strutture ricettive che notificano gli ospiti registrati. Il 21enne deve scontare una condanna di 7 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro la persona e il patrimonio commessi in provincia di Monza