Diffamazione: Parietti e Lucarelli, faccia a faccia in Tribunale a Milano

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, l'una contro l'altra, in un'aula del tribunale di Milano: la showgirl e la blogger si sono affrontate questa mattina alla sesta sezione penale in un processo per diffamazione aggravata (dall'essere avvenuta sui social), in cui si sono querelate a vicenda. I fatti risalgono all'edizione 2017 del programma televisivo di prima serata di Rai1 'Ballando con le stelle' in cui Parietti era concorrente, e Lucarelli giudice. Oltre ai battibecchi televisivi, fra le due c'era stato uno scambio di commenti sui social, molto duro. La prima sostiene di essere stata definita 'goffa, pesante e grottesca' in puntata, e al culmine della lite aveva scritto un lungo post contro la seconda sui social. La risposta non si era fatta attendere, sempre attraverso i mezzi informatici. Quindi la lite e' finita in un tribunale penale, con Parietti che ha fatto anche un appello social ai suoi fan per aiutarla a difendersi.

Nell'udienza di oggi e' stato ascoltato come testimone l'ex costumista Rai e personaggio televisivo Giovanni Ciacci, che ha dato alcuni particolari sul funzionamento del programma: "Ognuno ha un suo ruolo, come se fosse una sceneggiatura non scritta, e ogni giudice fa la sua parte. Non c'e' comunque un copione concordato tra giurati e concorrenti", ha spiegato. Ciacci e' stato chiamato a testimoniare da Parietti, cosi' come un altro suo amico e collaboratore che ha risposto alle domande della corte monocratica e degli avvocati. Entrambe presenti in aula, le due si sono evitate, ma hanno assistito, accompagnate dai loro avvocati, alle deposizioni dei testi. La prossima udienza e' stata fissata per il 23 aprile alle 12.45, sempre in aula 6: sara' il giorno in cui e' previsto l'esame di entrambe le imputate.