Direzione Nord accende i riflettori su ripartenza e salute, il programma

Si riaccendono i riflettori di “Direzione Nord”, l’evento ideato da Esclusiva srl e organizzato da Inrete Srl e Fondazione The Bridge. La metropoli lombarda, duramente colpita dal virus, farà da sfondo al programma in calendario il prossimo 29 giugno presso la Fondazione Stelline, in corso Magenta 61.

Il Covid ha rallentato i battiti dell'Italia. E l'Italia tutta, unita, partendo da Milano e dalla Lombardia ha bisogno di coraggio. Perché ci vuole coraggio per ripartire piano, un passo dopo l'altro, senza trionfalismi ma anche con tanta determinazione. L’edizione 2020 inizierà con “I Discorsi del coraggio”, una serie di speech della durata di tre minuti di appartenenti al mondo delle istituzioni, manager e persone che hanno combattuto in prima linea contro il Coronavirus, ma soprattutto che dovranno combattere per rialzare l’Italia. C'è chi racconterà una visione politica, chi un'esperienza personale, chi avanzerà una proposta. Con contributi video da parte di chi potrà essere presente fisicamente.

Un evento forte, quindi, quello ideato da “Direzione Nord”. Un evento che è un messaggio da mandare all'Italia, che vuole auspicare una netta e ferma ripartenza da parte di tutti gli addetti ai lavori. A presentare la giornata, alle 10:20, il Presidente Fondazione Stelline Piercarla Delpiano e il Presidente dell’Associazione Amici delle Stelline Fabio Massa. Alle 10:30 Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, aprirà i lavori che saranno trasmessi in streaming sulla home page di Corriere.it per consentire a tutti di partecipare rispettando le misure di contenimento del Covid 19. Sarà, tuttavia, consentito alla stampa di presenziare davanti al chiostro della Fondazione Stelline, a pochi metri dal palco posizionato sotto la grande magnolia, dove si alterneranno gli speech dei relatori.

CHI INTERVERRÀ

“I Discorsi del coraggio” saranno aperti dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal Sindaco di Milano Beppe Sala. In apertura verranno proiettati i video messaggi, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini; del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova*; del Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti*. A seguire interverranno in loco: il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il Presidente di Confcommercio Imprese per L'Italia, della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e di Unioncamere Carlo Sangalli, seguiti dal video messaggio dell’attrice Monica Guerritore. I lavori riprenderanno con gli interventi in loco di: Sonia Viale, Assessore Sanità, Politiche Socio Sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione Regione Liguria; Giuseppe Guzzetti, ex Presidente Fondazione Cariplo; Vincenzo Novari, Amministratore Delegato del Comitato organizzativo Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Michaela Castelli, Presidente CdA SEA e Presidente del Gruppo ACEA.

Subito dopo verranno proiettati i video di Elisabetta Iannelli, Segretario Generale Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.) e Vicepresidente Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC) e di Marco Alverà, Amministratore Delegato SNAM. Subito dopo gli interventi in loco di: Alberto Dell’Acqua, Presidente Italgas e Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il programma proseguirà con il contributo video di Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia e gli interventi in loco di Fabrizio Gavelli, CEO Danone Specialized Nutrition South Europe e Alessandro Russo, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP Holding. Seguiranno il video messaggio di Alessandro Profumo, Amministratore Delegato Leonardo e gli interventi in loco di: Igor De Biasio, Amministratore Delegato Arexpo; Andrea Gibelli, Presidente Gruppo FNM e ASSTRA; Anna Maria Tarantola, ex Presidente Rai e il contributo video di Andrea Abodi, Presidente Credito Sportivo. Poi interverranno in loco: Stefano Achermann, CEO and Major Private Shareholder at Be Think Solve Execute; Maurizia Iachino Di Priolo, Presidente FuoriQuota; e in video il deputato Mauro D’Attis. In loco: Alessandro Venturi del Policlinico San Matteo; in video Valentino Confalone, Vicepresidente e General Manager Gilead; in loco l’Amministratore Delegato del Policlinico San Donato Francesco Galli.

Nella seconda parte della giornata l’evento assumerà un carattere di approfondimento medico- scientifico con “Salute Direzione Nord”, uno dei tre appuntamenti- insieme a ItaliaDN e FuturoDN- diventati il punto di riferimento per i temi che riguardano il futuro e la lifescience, il nostro Paese e l’innovazione con i protagonisti che tengono vivo il dibattito nello scenario nazionale. Sarà un’occasione per dialogare e proporre idee e soluzioni sulle fragilità legate all’emergenza che stiamo vivendo, argomentando durante i panel: “Forti nella tempesta” alle ore 13:00; “Innovare per salvarsi” alle 14:30 e “L’immunità che verrà” alle 15:30, dedicato ai vaccini anti-Covid.