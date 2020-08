Donna precipita dal ballatoio di casa in via Lecco, sospetta aggressione

Una donna è caduta dal ballatoio del suo appartamento in via Lecco, a Milano, precipitando per circa due metri. Nella caduta la giovane ha riportato una frattura del bacino ed è stata trasportata all'ospedale Niguarda con una prognosi di 60 giorni. L'incidente è avvenuto giovedì 20 agosto, attorno alle 20. Resta da chiarire la dinamica della vicenda. Stando a quanto riferito dalla donna, a causare l'incidente sarebbe stato un malore dopo l'inalazione dello spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato da una persona alla quale la donna avrebbe aperto la porta di casa. Sulla sospetta aggressione sono in corso indagini della polizia. La versione non convince del tutto gli investigatori, tra le possibilità al vaglio c'è anche quella che la donna si prostituisca nell'abitazione e che sia stata aggredita da qualcuno, forse proprio un cliente. Sono state raccolte le immagini delle telecamere della zona.