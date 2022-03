Dorme in hotel e mangia al ristorante gratis, arrestato truffatore seriale

Si fingeva dirigente d'azienda, dormiva in hotel e poi spariva

Si fingeva dirigente di azienda, prenotava in hotel di lusso, mangiava al rispostorante e poi spariva prima di pagare il conto. Agiva così un truffatore seriale arrestato a Milano. In tutto l'uomo in quesi sette mesi, ha mangiato e dormito gratis in 35 alberghi di Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova.

Dorme in hotel e mangia al ristorante gratis, come agiva il truffatore seriale

L'uomo 50enne, si spostava in treno senza pagare il biglietto, concordava via mail il soggiorno di 10 -15 giorni con pagamento al termine della permanenza, ma qualche giorno prima del check-out spariva senza lasciare tracce. Il truffatore è stato arrestato a Milano dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova.

Il 50enne ha attuato diverse altre truffe e reati di vario genere, per questo era ricercato da tre anni e doveva scontare circa 5 anni di carcere. L'uomo è stato arrestato in zona Fiera, non ha opposto resistenza ed è stato portato nel carcere di Bollate.

