Duomo di Milano: 'ritrovato' cortometraggio di Dino Risi del 1949

L'Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si apre per rendere finalmente fruibile una rarissima preziosita' cinematografica a tutti i sostenitori della Cattedrale e dei suoi restauri: lo straordinario cortometraggio di Dino Risi 'La fabbrica del Duomo', realizzato dal grande regista nel 1949. Un pezzo di storia del cinema, mai prima d'ora accessibile al grande pubblico, che riporta nella Milano dell'immediato dopoguerra, alla scoperta dei segreti della Fabbrica e delle atmosfere di una citta' dal sapore antico, seguendo la via del marmo dalla scoscesa Cava di Candoglia, percorrendo la rete dei Navigli fino alla nebbiosa Darsena, dove le massaie lavano i panni, per approdare infine alla Cattedrale: qui scalpellini e operai si arrampicano sui ponteggi.

Il video e' disponibile online sul sito ufficiale duomomilano.it, nella sezione dedicata ai titolari della Milano Duomo Card, accessibile con un codice riservato rilasciato dopo l'acquisto. Il cortometraggio di Risi e' una preziosita' che oggi torna alla luce grazie alla collaborazione della Veneranda Fabbrica con Fondazione CSC - Archivio Nazionale Cinema Impresa, presso cui e' stata depositata la copia originale, insieme alle pellicole dei corti dello stesso Risi rinvenute in Archivio solo pochi anni fa. Presso l'Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, nel 2012, vennero ritrovati alcuni video inediti di Dino Risi. La collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, a cui fu allora affidato l'incarico di restaurare le pellicole, porto' alla scoperta di un filmato eccezionale, girato nel 1949, riguardante proprio la Veneranda Fabbrica del Duomo. Il cortometraggio racconta il lavoro della fabbriceria nel dettaglio, svelando come mai prima era accaduto, il Duomo dal punto di vista di chi si preoccupa da secoli della sua costruzione e tutela. Dagli uffici che affacciano ancora oggi sulle grandi vetrate dell'abside il racconto muove fino alle sorgenti del Duomo, dove generazioni di operai hanno estratto il meraviglioso marmo bianco e rosa che rende la Cattedrale milanese un capolavoro unico al mondo.

La pellicola ci accompagna poi lungo i Navigli, ripercorrendo il viaggio del marmo che, giunto al cantiere marmisti, viene lavorato con sapienza dagli scalpellini. La veduta del laboratorio ci porta dietro le quinte del Duomo in quegli anni, quando si provvedeva insieme a sanare le ferite della guerra e arricchire la Cattedrale con nuove incredibili opere quali le imposte di bronzo delle porte minori. Risi ci conduce infine all'interno del Duomo, dove l'operosita' degli addetti alla cura del tempio si mescola ai gesti e agli sguardi dei fedeli che trovano nella Cattedrale una casa di vera pace. Per rendere omaggio alla ritrovata pellicola di Dino Risi La fabbrica del Duomo, la Veneranda Fabbrica organizza per venerdi' 26 marzo 2021, alle ore 18.30, un webinar dedicato al Duomo e il cinema: Ciak si gira! Il Duomo di Milano nella narrazione cinematografica. Se come disse Jean Cocteau "Il cinema e' la scrittura moderna il cui inchiostro e' la luce", l'ambientazione di molti film ha brillato grazie a una luminosa presenza: il Duomo di Milano. La cinepresa di grandi maestri ha raccontato la citta' per immagini, cosi' come il suo Duomo, specchio dei tempi. Il webinar ripercorre alcune pietre miliari cinematografiche: dai pionieri di fine Ottocento, allo sguardo di un giovane Dino Risi, passando per la favola di Vittorio De Sica e l'estetica di Luchino Visconti, fino ad arrivare ai giorni nostri.