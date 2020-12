E' morto a 91 anni Dino Molho: fuggì alla Shoah

E' morto a 91 anni Dino Molho, esponente di una famiglia ebrea originaria della Grecia che durante l'occupazione tedesca era sfuggito alla Shoah nascondendosi in un alloggio segreto a Magenta. A darne la notizia e' la sezione Anpi "Anselmo Arioli" di Magenta - unitamente alle altre sezioni del Coordinamento Anpi del Magentino - che "piange la scomparsa di Dino Molho, stimatissimo concittadino e amico. Indimenticabile testimone della Shoah, va a lui la nostra gratitudine per l'impegno nella diffusione della Memoria, in particolare, per la preziosa opera educativa resa negli anni, presso le Scuole di Magenta e del territorio. Ricordiamo inoltre la sua preziosa presenza e testimonianza, alle conferenze organizzate dalla nostra sezione in Casa Giacobbe, per il Giorno della Memoria, l'ultima volta nel 2019. Commossi, esprimiamo ai suoi familiari il nostro profondo sentimento di cordoglio". Molho aveva avuto modo di rievocare le incredibili vicende vissute. Nato a Milano nell'ottobre 1929 con la famiglia era sfollato in campagna, a Magenta. Si rifugiarono dapprima in una cascina, tornando pero' nella cittadina dal gennaio 1944, in un magazzino della ditta che possedevano, dove grazie al lavoro di sei loro dipendenti - insigniti poi del titolo di 'Giusti fra le nazioni' - era stato ricavato un piccolo alloggio segreto, completo di acqua, luce, stufa, radio e allarme luminoso azionabile da parte del portiere. Rimasero li' fino alla liberazione, il 28 aprile 1945. Nel dopoguerra con il boom era tornata a prosperare l'azienda di famiglia, noto marchio specializzato nel campo delle graffette e puntine da disegno.