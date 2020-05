E-learning: Acra e SiMicroelectronics a supporto delle famiglie più fragili

Didattica online: Acra e SiMicroelectronics a supporto delle famiglie più fragili

A Milano e in tutta Italia, circa il 30% delle famiglie non ha un PC a casa e due terzi dei ragazzi ha competenze digitali molto basse (ISTAT), per non lasciare nessuno indietro in questi giorni di didattica a casa, ACRA e STMicroelectronics Foundation hanno lanciato un’iniziativa di supporto all’educazione a distanza dei bambini e delle famiglie più fragili.

Valentina Rizzi, referente Area Educazione alla Cittadinanza Globale in ACRA: “Il Covid19 ci ha dimostrato l’importanza dell’azione del singolo su tutta la collettività. Da più di vent’anni organizziamo, con alunni e insegnanti, laboratori per formare cittadini capaci di guidare il cambiamento verso una società più equa e sostenibile. Per continuare a promuovere quest’educazione inclusiva, abbiamo portato alcuni dei laboratori che facevamo di persona nelle scuole sulle piattaforme di didattica a distanza più utilizzate dai docenti”.

Giovanna Bottani, referente in STMicroelectronics Foundation: “La pandemia in atto ci mostra come l’informatica sia importante per creare una società inclusiva dove nessuno è ai margini. Internet e l’uso dei PC hanno cambiato le nostre vite dandoci la possibilità di avere a portata di click ogni risposta. Forti di una esperienza internazionale nel campo del Digital Unify mettiamo a disposizione dei programmi di continuità didattica strumenti e competenze. Grazie al supporto dei volontari di STMicroelectronics affronteremo una sfida nuova, preparando in tempi record guide all’uso delle piattaforme e servizi di help desk per gli insegnanti” .

I laboratori di Educazione alla Cittadinanza Globale di ACRA messi online sulle piattaforme di didattica a distanza sono su: Padlet per le primarie, Weschool e Google Classroom per le secondarie. Tra le proposte: 

-il manuale Orti globali per piccoli locali, in cui docenti e famiglie possono far sperimentare ai bambini piccole pratiche di orticoltura con ciò che si ha in casa. Nato dal Progetto di partecipazione e sostenibilità del Quartiere Libertà di Monza Freedom Up. 

-il laboratorio Hungry Planet, basato sul metodo della flipped classroom, dove gli studenti possono riflettere sui propri consumi alimentari e alternative più sostenibili, partendo dall’attuale situazione di lockdown, in cui molte famiglie hanno riscoperto pratiche di auto-produzione.

Per i ragazzi e le famiglie, poi, ACRA ha messo online kit ricchi di attività educative e strumenti multimediali sulle tematiche del cibo, cambiamento climatico, migrazioni, Intercultura, orticoltura urbana, scaricabili gratuitamente, qui: www.acra.it/acasaconacra

Giulia Zivieri, responsabile settore scuole in ACRA: “tanti di noi sono genitori e l’idea è nata anche da questo, ho applicato quello che realizziamo con gli alunni nei laboratori con i miei figli a casa e ha funzionato”.

ACRA e STMicroelectronics Foundation si sono unite perché l’accesso all’educazione per tutti non può fermarsi: sono già stati distribuiti più di 100 computer portatili a 10 scuole di Milano, Settimo Milanese, Agrate Brianza, Cinisello Balsamo e altri 60 sono in consegna nelle province di Lecco e Monza Brianza.

Tuttavia, resta ancora tanto da fare. Per questo è stata creata la raccolta fondi #NessunoIndietro, su Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/it/progetti/acra/nessunoindietro Ogni persona può dare il suo contributo per non lasciare indietro i bambini e le famiglie più fragili.