Eredità Patrizia Reggiani, 4 indagati per circonvenzione di incapace

La procura di Milano indaga sul patrimonio di Silvana Barbieri poi ereditato dalla figlia Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci. Sono in corso alcune perquisizioni a carico di quattro indagati, si tratta di persone che hanno gestito in qualche modo l'eredità, accusati di circonvenzione di incapace.

Le perquisizioni, affidate agli uomini della Guardia di finanza, sono necessarie - riporta AdnKronos - "per chiarire come è stato gestito l'ingente patrimonio" della madre della Reggiani, a partire dal 1953 anno di costituzione della prima società immobiliare riconducibile alla famiglia. L'obiettivo dell'indagine è capire se la Barbieri fosse nel pieno delle sue facoltà quando ha redatto il testamento, così come chiarire se la gestione dei soldi ereditati dalla Reggiani sia efficace. Un sospetto che nasce da una segnalazione precisa arrivata in procura, da chi ha in parte diritto a quei soldi. Il patrimonio di Silvana Barbieri, morta nel 2019, viene diviso tra la figlia e una fondazione. La donna, all'epoca 92enne, incarica il proprio avvocato Maurizio Giani (indagato), quale esecutore testamentario, di costituire una Fondazione a cui destina un complesso immobiliare in zona stazione Centrale (valore 14 milioni di euro) e 4 milioni in contanti, di cui versati solo 100mila euro. Un'altra parte del patrimonio, tra cui una villa in pieno centro a Milano, viene destinato alla Reggiani ma gestito (per evitare sperperi) - sempre su volere della madre - da un amministratore di sostegno: l'avvocato Daniele Pizzi (indagato) sospeso provvisoriamente dal giudice tutelare Ilaria Mazzei viste alcune uscite sospette, pari a 3 milioni di euro in due anni. Tra gli indagati, l'indagine è affidata al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, figurano anche un amministratore finanziario e una collaboratrice della Reggiani.