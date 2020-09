Esplosione in un appartamento, forte boato a Milano. Sei feriti, alcuni gravi



L'esplosione delle 7,17 di stamani nel palazzo di 10 piani al civico 20 di piazzale Libia, a Milano, sarerebbe stata provocata da una fuga di gas nell'appartamento al primo piano. L'esplosione ha divelto vari muri e scardinato tapparelle al secondo piano, creando comunque problemi all'intero immobile. Un ferito in codice rosso è ricoverato al Niguarda, altri feriti, 6-8, sono più lievi. Negli ultimi minuti vengono segnalati anche richieste di ricoveri per persone sotto choc.

La maggior parte dei feriti, spiega l'Areu, sono stati trasportati in ospedale per "stati di ansia e/o traumi dovute a cadute" nel tentativo di uscire dall'edificio in modo precipitoso. Si tratta di una ragazza di 15 anni con trauma alla caviglia, di una donna di 54 anni, una di 38, un'altra di 76 e un'altra ancora di 56. Un uomo di 48 anni e un'ultima donna di 46, infine, sono stati ricoverati con escoriazioni e abrasioni da veti infranti.

Esplosione a Milano: Vdf, scoppio in appartamento primo piano



"Sicuramente l'esplosione e' stata nell'appartamento, mentre lo studio dentistico e' stato coinvolto dall'esplosione che poi e' sfogata nell'androne delle scale". A dirlo e' il comandante dei vigili del fuoco, Maurizio Meneghini, intervenuto sul posto dell'esplosione di una palazzina in piazzale Libia a Milano. "Le finestre hanno riportato danni, per i danni strutturali bisogna valutare in seguito", ha concluso Meneghini.