Verdi UE: European Ideas Lab a Milano, ci saranno Sala e Carola Rackete

Il Partito verde europeo e il gruppo Greens-Efa all'Europarlamento europeo hanno scelto Milano per l'edizione 2021 dello European Ideas Lab, che si svolgera' dal 30 settembre al 2 ottobre al Superstudio piu', in Via Tortona. Il tema di questa edizione e' il clima e la biodiversita'. Tra le personalita' che parteciperanno alla tre giorni di dibattiti cittadini, ci saranno anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la deputata Rossella Muroni, il senatore Lorenzo Fioramonti, la capitana Carola Rackete e il meteorologo Luca Mercalli.

"Questo e' un momento unico - si legge sul sito dell'evento - per garantire una transizione giusta e sostenibile per tutti: i progetti finanziati devono essere in linea con la sostenibilita', gli obiettivi climatici, la protezione delle risorse naturali e della biodiversita'".

"Siamo all'inizio dell'ultimo decennio in cui possiamo ancora salvare il clima", sottolineano i Verdi, ma "abbiamo bisogno di obiettivi ambiziosi e vincolanti, nonche' di misure e incentivi per la decarbonizzazione dell'industria e una transizione socialmente giusta".