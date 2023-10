Europee, Librandi candidato con Italia c'è: "Una grande sfida con Renzi"

Il riformista milanese Gianfranco Librandi si candiderà alle prossime Europee raccogliendo la sfida di Matteo Renzi e del suo nuovo laboratorio politico Italia c'è. Così l'ex deputato: "Ho partecipato all'iniziativa di ieri del Teatro Parenti" di Milano "e rispondo con entusiasmo all'appello di Matteo Renzi per un progetto europeo innovativo e vincente. Italia c'è è pronta alla sfida". Così in una nota Gianfranco Librandi. "E anche io personalmente sono entusiasta di misurarmi sul mio territorio candidandomi per rappresentare a Strasburgo le imprese e il mondo del lavoro. Inizia una grande sfida: la vinceremo insieme a Matteo Renzi con chi non vuole rassegnarsi al sovranismo di destra e al populismo di sinistra", conclude. Iscriviti alla newsletter