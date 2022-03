Evade durante un'uscita al cimitero, si cerca detenuto nel Comasco

Detenuto va a trovare la madre al cimitero e scappa

Sono in corso le ricerche di Massimo Riella, 48 anni, detenuto del carcere di Como che sabato mattina, durante un'uscita ottenuta per far visita alla tomba della madre nel cimitero di Brenzio a Gravedona (CO), ha aggredito gli agenti di polizia penitenziaria che lo accompagnavano.

Il detenuto è scappato nei boschi vicini al cimitero. Nelle scorse settimane Riella - riporta l'ANSA - era riuscito a salire sul tetto del carcere del Bassone a Como per protestare sul mancato rilancio di un permesso per i funerali della madre. Convinto a scendere dai vigili del fuoco, il detenuto aveva ottenuto il via libera per una visita al cimitero, quella durante la quale ieri e' riuscito a fuggire.

