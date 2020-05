Fase due, a Milano traffico -60% rispetto al pre-lockdown

Milano e la Lombardia sembrano avere retto alla prima giornata della fase due, iniziata lunedì 4 maggio. Osservata speciale era la rete dei trasporti pubblici. Si temeva il caos per la necessità di garantire il distanziamento sociale nonostante il via libera a numerose attività. Ma tutto si è svolto in relativa tranquillità. Da parte della Polizia locale milanese una decina gli interventi su richiesta di Atm, l'azienda di trasporti milanesi, poiche' c'erano piu' persone del consentito su alcuni autobus e tram (linee 90-91, 57, 56, 82, 95, 14). Oltre 130 i controlli tra esercizi commerciali e pubblici: una sola sanzione comminata per mancanza di gel e guanti. Controlli anche nei parchi cittadini.

Il traffico di veicoli a Milano e' stato di circa il 30-35% maggiore rispetto alla scorsa settimana, ovvero durante il lockdown per l'epidemia di coronavirus; circa il 60% in meno se si prende come riferimento un lunedi' pre-pandemia. I dati sono della polizia locale: si puo' quindi calcolare che ieri a Milano ci siano state circa il 40% delle auto che transitano in un normale inizio di settimana.