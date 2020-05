Fase due, De Chirico (FI): "A Milano viabilità paralizzata"

Fase due con qualche criticità viabilistà a Milano. Questa l'analisi del consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico, che commenta: "Aspettavamo tutti che arrivasse il grande giorno, così tanto atteso, per la ripartenza economica e lavorativa di Milano. E il traffico è già in tilt. Da piazza San Babila a Lima una sola coda totalmente paralizzata. Lo abbiamo detto da subito perché era evidente che ci sarebbero stati grandissimi problemi per la viabilità. Ridurre a una sola corsia per senso di marcia la più grande via dello shopping d’Europa è una mostruosità. Anche un bambino lo sa, soprattutto guardando i dati di AMAT per quanto riguarda l’utilizzo del trasporto pubblico e dell’incremento della mobilità privata. Auguriamoci che non ci sia mai un’emergenza e il conseguente passaggio dei mezzi di soccorso. Maran e Granelli dovrebbero dedicarsi ad altre attività perché amministrare Milano è cosa ben più seria".