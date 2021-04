Fedez, nonna vaccinata. Ma Chiara Ferragni: "Ancora più arrabbiata"

Fedez, nonna vaccinata dopo le proteste social. Ma Chiara Ferragni: "Ancora più arrabbiata"

"Oggi la nonna di Fede fa il vaccino. E sapete perche'? Perche' dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo "Lei e' la nonna di Fedez? Alle 12 puo' venire a fare il vaccino". Lo scrive su instagram Chiara Ferragni che aggiunge: "Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di piu' pensando che nonna Luciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto perche' qualcuno ha paura che io possa smuovere l'opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno come faranno? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino ad oggi sono stati calpestati".

Il sarcasmo di Monti (Lega): "Se il problema è la nonna di Fedez..."

La polemica era iniziata ieri con i Ferragnez, ed il cantante in particolare, che avevano lamentato la mancata chiamata per la somministrazione del vaccino alla signora Luciana, nonna del rapper. Aveva commentato il vicecapogruppo del Carroccio in Regione Lombardia Andrea Monti: "La Lombardia sta al top nelle vaccinazioni dei novantenni. Pero', secondo la Ferragni noi facciamo schifo. Perche' non abbiamo vaccinato la nonna di Fedez!".

"La campagna vaccinale e' una corsa contro il tempo ma in questi giorni il caso mediatico monta attorno ad una delle coppie piu' social del mondo: i Ferragnez", sottolinea Monti con sarcasmo. "La nota blogger, famosa per rendere pubblica e commerciabile ogni cosa della sua vita, si e' arruolata in prima linea nella campagna contro Regione Lombardia. Motivo? La Lombardia, governata dalla Lega, non ha ancora vaccinato la nonna di Fedez che ha 90 anni", rincara Monti.