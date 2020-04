Femminicidio a Trucazzano: stavano per lasciarsi, lui le spara

E' stato sottoposto a fermo per omicidio l'uomo che stanotte ha confessato di aver ucciso la moglie Alessandra Cità a Truccazzano, nel Milanese, sparandole un colpo di fucile in testa. Il fermo per indiziato di delitto e' stato deciso dal pm di turno Giovanni Tarzia. Il 47enne Antonio Vena è stato trasportato al carcere di San Vittore.

Una relazione di 9 anni che stava per finire quella tra la donna di 47 anni che e' stata uccisa questa notte a Cassano D'Adda (Milano) e il suo compagno, coetaneo, che l'ha uccisa. L' uomo le ha puntato un fucile alla testa mentre era ancora a letto perche' non riusciva ad accettare il fatto che lei volesse interrompere definitivamente la storia. I due - originari dello stesso paese in Sicilia - si erano ritrovati a Milano. Lei una dipendente dell'Atm, lui di un'azienda di serramenti di Bressanone in provincia di Bolzano. Non e' chiaro il motivo per cui in casa della donna ci fosse l'arma, che era comunque legalmente detenuta.

L'esasperazione di una storia che stava per finire e di una convivenza forzata a causa dell'isolamento imposto dal Covid. E' questo il quadro in cui e' avvenuto il femminicidio di questa notte a Truccazzano. La donna aveva intenzione di lasciare il compagno dopo 9 anni, ma lui non si era arreso alla decisione. Con la chiusura dell'azienda a causa delle restrizioni del Covid, Vena era tornato nell'appartamento dove abitava con lei. La relazione era agli sgoccioli, ma la donna lo aveva comunque accettato in casa. Non e' ancora chiaro se ieri sera tra i due si sia consumata una lite e questo aspetto determinera' le accuse per l'uomo: al momento il capo di imputazione per il fermo a cui e' stato sottoposto in carcere e' omicidio, senza aggravanti, ma bisognera' capire se c'e' stata premeditazione. Quello che e' certo e' che le ha sparato con un fucile a pompa un colpo secco alla testa mentre lei era a letto. Proprio in posizione sdraiata l'hanno trovata i carabinieri di Cassano D'Adda quando sono arrivati, dopo che lui si e' presentato in caserma ammettendo di averla uccisa. Il 47enne e' stato portato a San Vittore.