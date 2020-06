Milano tensione tra Polizia e centri sociali. Video

Tensione a Milano tra centri sociali e polizia alla manifestazione del centrodestra



Si è svolta in piazza Duomo la manifestazione organizzata dal centro destra per protestare contro le politiche del Governo. Una dozzina di giovani manifestanti dei centri sociali voleva entrare nella piazza del Duomo per affiggere dei cartelli. La polizia, in tenuta anti sommossa, ha schierato un cordone di sicurezza per evitare possibili scontri tra centri sociali e manifestanti di destra.



Il centrodestra, radunato in piazza Duomo, contesta il governo e chiede di "ripartire insieme", come recita il titolo della manifestazione promossa da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sono circa mille le persone radunate in piazza Duomo con il dovuto distanziamento, una piazza a numero chiuso per le misure anti Covid che urla "dimissioni, dimissioni" rivolta al governo. Al centro di piazza Duomo ci sono grandi strisce tricolore e tutti i manifestanti hanno bandierine, coccarde, bandiere con il tricolore. I manifestanti mostrano cartelli con le richieste per la ripartenza: "il tempo e' scaduto e' l'ora dei fatti", "pace fiscale stop alle cartelle", "aiuti veri per commercianti, artigiani e partite Iva", per citarne solo alcuni. In piazza Duomo e' stato dedicato un minuto di silenzio alle vittime lombarde del Covid.



Alla manifestazione hanno partecipato i tre segretari Lombardi dei partiti: Daniela Santanche' per Fratelli D'Italia, Paolo Grimoldi per la Lega e Massimiliano Salini per Fratelli d'Italia. Piazza Duomo e' transennata completamente e un gruppo di manifestanti formato da studenti ed esponenti dei centri sociali, circa una cinquantina, sta protestando contro la sanita' lombarda al di fuori delle transenne da lato di Palazzo Reale, con la Polizia in tenuta antisommossa schierata.